    16:05, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Газ подведут к 72% населенных пунктов области Жетысу

    До конца 2025 года количество населенных пунктов Жетысу с газопроводом достигнет 126, уровень газификации составит 72%. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газ подведут к 72% населенных пунктов области Жетысу
    Фото: акимат области Жетысу

    Для сравнения, до образования области в регионе было газифицировано всего пять населенных пунктов. В этом году завершено строительство магистрального газопровода «Талдыкорган–Ушарал».

    — Разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения природным газом 84 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов с численностью населения более 152 тысячи человек. В результате реализации данных проектов в 2028 году в регионе планируется подвести газ к 210 населенным пунктам, — сказал аким на пресс-конференции в СЦК.

    С учетом растущей потребности в газе, за счет частных инвестиций разрабатывается проектно-сметная документация на второй магистральный газопровод «Алматы–Талдыкорган».

    Глава региона также отметил успехи в сфере водоснабжения. По его словам, в 2023–2024 годах к централизованному водоснабжению подключены четыре села, а качество питьевой воды улучшено в 25 населенных пунктах.

    В 2025 году централизованным водоснабжением обеспечены еще четыре населенных пункта. В целом в области централизованное водоснабжение доступно для 329 населенных пунктов, уровень обеспеченности достиг 99,9%. 

    Теги:
    Область Жетысу Газ Газификация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
