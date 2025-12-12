Газ подведут к 72% населенных пунктов области Жетысу
До конца 2025 года количество населенных пунктов Жетысу с газопроводом достигнет 126, уровень газификации составит 72%. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Для сравнения, до образования области в регионе было газифицировано всего пять населенных пунктов. В этом году завершено строительство магистрального газопровода «Талдыкорган–Ушарал».
— Разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения природным газом 84 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов с численностью населения более 152 тысячи человек. В результате реализации данных проектов в 2028 году в регионе планируется подвести газ к 210 населенным пунктам, — сказал аким на пресс-конференции в СЦК.
С учетом растущей потребности в газе, за счет частных инвестиций разрабатывается проектно-сметная документация на второй магистральный газопровод «Алматы–Талдыкорган».
Глава региона также отметил успехи в сфере водоснабжения. По его словам, в 2023–2024 годах к централизованному водоснабжению подключены четыре села, а качество питьевой воды улучшено в 25 населенных пунктах.
В 2025 году централизованным водоснабжением обеспечены еще четыре населенных пункта. В целом в области централизованное водоснабжение доступно для 329 населенных пунктов, уровень обеспеченности достиг 99,9%.