ГАТОБ представит оперу «Абай» в Семее, Анкаре, Лондоне и Париже

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Историческая опера «Абай» в этом году будет представлена в нескольких странах. Об этом сообщила директор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ая Калиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту постановку, в которой сохранена режиссерская концепция Курманбека Джандарбекова и сценографии художника Кулахмета Ходжикова, алматинский театр сначала представит в городе Семей в театре «Абай», 28 марта.

Сейчас, как отметил руководитель оперной труппы Нуржан Бажекенов, молодые и зарекомендовавшие себя артисты театра проводят репетиции, готовятся и понимают всю ответственность, поскольку это важное мероприятие, посвященное 175-летию великого поэта.

Между тем, директор театра Ая Калиева заявила, что оркестр и хор будут не в полном составе, поскольку сцена театра маленькая.

«У нас большую работу сейчас проводит наш дирижер Нурлан Жарасов. Именно он ответственен у нас за музыкальную часть. Мы бы хотели туда отправить весь наш театр. Это 180-200 человек, но, к сожалению, площадка имеет свои особенности. Но декорации будут показаны полностью. Надеемся, подарок, который приготовил наш театр для города Семей, найдет теплый отклик», - сказала она.

В свою очередь, солист оперы, заслуженный деятель Казахстана Болат Букенов отметил, что поездка очень ответственная, поскольку жители Семея знакомы с каждым словом Абая, либретто Ауэзова.

«Они, наверное, больше нас знают и историю, и биографию Абая: с кем и когда он встречался, когда Абай с Шынгыстау поехал в Семей, где он изучал Гете, Пушкина и т.д. Жители Семея все знают, поэтому мы должны очень четко донести каждое слово нашему зрителю», - добавил он.

Кроме того, в театре сообщили, что готовится и грандиозный оперный фестиваль (с 24 по 30 мая) к 175-летию Абая «Абай Әлемі», финалом которого станет постановка оперы «Абай» с участием солистов оперных театров стран-участниц ТЮРКСОЙ.

«У нас есть определенная договоренность со странами-участницами ТЮРКСОЙ. Солисты будут исполнять песни Абая на языке своей страны. Мы делаем сейчас перевод песен, которые они будут исполнять. Мы хотим, чтобы песни Абая зазвучали и на нашем родном языке, и на языке народов мира и участников этого проекта. Также будет показан спектакль «Абай» с участием артистов из стран ТЮРКСОЙ», - заметила Ая Калиева.

Продолжит триумфальное шествие гастрольный тур по зарубежным странам - России, Турции, Великобритании, финал пройдет во Франции, в дни празднования юбилея Абая в штаб квартире ЮНЕСКО в Париже.

«Сначала в сентябре поедем в Анкару и Стамбул, туда где базируется ТЮКСОЙ. Там будет представлена концертная версия оперы «Абай». Далее в октябре мы планируем в Лондон, где мы представим полную версию этого спектакля и завершим гастроли в Париже. Также поедем с этой оперой в ноябре на фестиваль российских музыкальных театров в Москву. Отмечу, что везде будет представлена последняя версия оперы «Абай», постановщиком которой является итальянский режиссер Андрей Чиньи», - добавила директор театра.

Она также добавила, что опера будет переведена на английский, французский языки.

«Мы в эти страны поедем в полном составе с ведущими опытными солистами. Министерство культуры и спорта выделило средства. В этих странах мы поставим только один спектакль. Во Франции будет также два флешмоба. Мы привезем туда коллекцию костюмов и покажем на выставке редкие фотографии Абая. Мы хотели бы показать свое достояние. «Абай» - это опера с хорошим симфоническим оркестром, с полноценными хоровыми и балетными сценами, дуэтами. Мы уверены, что европейскому зрителю будет интересна опера «Абай», и что зрители этих стран высоко оценят эту постановку», - заключила директор театра.

Ранее сообщалось, что в Семее молодежный театр «Дарига-ай» к 175-летию Абая готовится к премьере спектакля «Ғажайып трагедиясы» по роману Мухтара Ауэзова «Путь Абая».