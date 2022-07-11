11 Июля 2022 21:54

Гараж с лакокрасочной продукцией загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар, вспыхнувший в гараже с лакокрасочной продукцией в Ауэзовском районе, успешно ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что пожар произошел 11 июля в 15:26 в микрорайоне Аксай 1А.

«Пожарные прибыли через 4 минуты. Установлено горение открытым пламенем банок с красками в гараже подземного типа на площади 25 кв. м. Из-за сильного задымления и высокой температуры личный состав работал в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. В ходе разведки для обнаружения скрытых очагов пожара применялся тепловизор. Пожар локализован в 16:19, ликвидирован в 16:40. Пожарные не допустили распространения огня на смежные соседние гаражи», - отметили в пресс-службе ДЧС.

В ликвидации задействованы 24 сотрудника и 4 единицы техники ДЧС. На месте работают дознаватели.













Фото: www.instagram.com/almaty_tjd