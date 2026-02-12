Гала-концерт провели роботы в Китае

В вечернем мероприятии приняли участие более 200 гуманоидных роботов, исполнивших сложную хореографическую программу. Шоу включало в себя не только синхронные танцы и демонстрацию элементов боевых искусств, но и комедийные постановки, а также магические номера.

🥋 Robots showing off various kinds of Chinese Kungfu

Witness the future of martial arts: robots master classic Chinese Kung Fu, including stunning Drunken Fist and breathtaking fire staff performances.

Precise, powerful, and perfectly choreographed — this is not just a show,… pic.twitter.com/D9AHSXVLs6 — AGIBOT (@AGIBOTofficial) February 8, 2026

Успешное проведение концерта свидетельствует о расширении сценариев применения антропоморфных технологий. Если ранее основной фокус разработчиков был сосредоточен на промышленном секторе и автоматизации процессов, то сейчас отрасль демонстрирует готовность к экспансии в сферу массовых развлечений и культурных проектов.

🔥The LARGEST robot dance group debut in history!

Flying robots × 24 mechanical dancers team up for the group dance Unstoppable Moves — their synchronicity in perfect sync, legendary precision, absolutely jaw-dropping, mind-blowing from start to finish!

The peak of tech stage… pic.twitter.com/Nh0aUn26vI — AGIBOT (@AGIBOTofficial) February 8, 2026

Шанхайский производитель робототехники AgiBot уже объявил, что получил предложения о сотрудничестве от крупных театров, концертных центров и научно-технических музеев, которые готовы выкупить права на всю программу вечера для регулярных показов.

