    19:59, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Гала-концерт провели роботы в Китае

    Шанхайский разработчик антропоморфных систем AgiBot продемонстрировал возможности интеграции робототехники в креативные индустрии, организовав масштабный гала-концерт в преддверии праздника Весны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на China Daily.

    Гала-концерт провели роботы в Китае
    Фото: официальный сайт компании AgiBot

    В вечернем мероприятии приняли участие более 200 гуманоидных роботов, исполнивших сложную хореографическую программу. Шоу включало в себя не только синхронные танцы и демонстрацию элементов боевых искусств, но и комедийные постановки, а также магические номера.

    Успешное проведение концерта свидетельствует о расширении сценариев применения антропоморфных технологий. Если ранее основной фокус разработчиков был сосредоточен на промышленном секторе и автоматизации процессов, то сейчас отрасль демонстрирует готовность к экспансии в сферу массовых развлечений и культурных проектов.

    Шанхайский производитель робототехники AgiBot уже объявил, что получил предложения о сотрудничестве от крупных театров, концертных центров и научно-технических музеев, которые готовы выкупить права на всю программу вечера для регулярных показов.

    Ранее мы писали, что Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота.

     

