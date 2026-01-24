Футбольный клуб «Qyzyljar» прошел этап приватизации

Как сообщило Управление физкультуры и спорта Северо-Казахстанской области, в рамках реализации поручения Главы государства о приватизации футбольных клубов, в качестве частного инвестора ФК «Qyzyljar» определен представитель компании «Rare Metals Kazakhstan», предприниматель Сергей Кан.

По инициативе инвестора зарегистрировано новое юридическое лицо, частное учреждение «Футбольный клуб «Qyzyljar». Между ранее работавшим ТОО «СК Кызыл-Жар» и новым частным учреждением подписаны все необходимые соглашения.

— Сейчас в целях обеспечения подготовки и участия футбольного клуба в республиканских соревнованиях от имени области проводится процедура государственных закупок на 2026–2028 годы. Они включают основную и детско-юношескую команды футбольного центра. В течение этого периода планируется поэтапное сокращение объема государственного финансирования, — говорится в ответе Управления на запрос агентства.

В 2026 году планируется выделить клубу 2 миллиарда тенге, из них 1,4 миллиарда тенге основной команде, 559 миллионов тенге будут направлены на детский футбол. Объем средств на 2027 год составляет 1,8 миллиарда тенге, в 2028 году планируется выделить 1,7 миллиарда тенге. Большую часть этих денег планируется израсходовать на основную команду и развитие юношеского футбола.

— Наряду с этим, инвестор планирует ежегодно выделять по меньшей мере 1 миллиард тенге личных средств, покрывать дополнительные расходы клуба, в том числе расходы, связанные с легионерами. В будущем футбольный клуб «Qyzyljar» будет полностью финансироваться за счет средств инвестора, — сообщило Управление.

