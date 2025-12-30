Футбольный клуб «Астана» нашел нового инвестора

— «Астана» — это наш клуб с определенной историей. Уже достиг определенных высот. Все время финансировался с единого оператора Sport Qory. Но в этом году мы планируем тоже коммерциализацию данного клуба, так как у клуба есть и международное признание. Я думаю, что с инвесторами проблем не будет. На данный момент вопрос прорабатывается, — сказал Ербол Мырзабосынов.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Министр сообщил, что инвестор для футбольного клуба уже найден, однако его имя пока не раскрывается.

Кроме того, по его словам, на сегодня коммерциализированы уже пять футбольных клубов, еще семь находятся в процессе поиска инвесторов.

Ранее мы сообщали о том, что футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска стал одним из первых в Казахстане, кто перейдет на частное финансирование в рамках программы по приватизации профессиональных футбольных клубов.

Кроме того, была представлена точная информация о новом владельце футбольного клуба «Актобе». Клубом будет владеть актюбинский болельщик и предприниматель. Документы будут полностью оформлены в течение нескольких месяцев.

Также футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление.

Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» был приобретен компанией, входящей в крупную бизнес-группу казахстанского предпринимателя.