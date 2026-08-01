Футбольный клуб «Актобе» сменил главного тренера

Как сообщила пресс-служба ФК «Актобе», Черевченко родился в Таджикистане и начал профессиональную карьеру в клубе «Памир». Позже продолжил карьеру в России, где выступал за московские «Локомотив» и «Торпедо», а также владикавказскую «Аланию».

Наибольшего успеха в качестве тренера в России он добился с московским «Локомотивом», выиграв вместе с командой Кубок России. Также возглавлял «Балтику» (Калининград), «Арсенал» (Тула), «Химки» и «Факел» (Воронеж).

Кроме того, Черевченко работал с таджикским «Истиклолом», который под его руководством трижды подряд становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Таджикистана, а также вышел в Лигу чемпионов Азии.

Ранее сообщалось, что в матче 19-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Актобе» победил «Окжетпес» и вышел в топ-3 КПЛ.