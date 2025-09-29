РУ
    Футболистов «Реала» накормили баурсаками в Алматы: их реакция бесценна

    Аэропорт Алматы опубликовал видео встречи футбольного клуба «Реал Мадрид», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Футболистов «Реала» накормили баурсаками в Алматы
    Фото: Almaty International Airport / telegram

    Как оказалось, прямо у выхода из ВИП-терминала, куда не пускали даже СМИ, игроков и тренеров «Реал Мадрид» ожидали угощения и музыканты.

    Футболистов угостили баурсаками и, судя по их реакции, им казахская национальная еда понравилась.

    Также музыканты на казахских народных инструментах исполнили гимн Лиги чемпионов.

    После этого эпизода футболисты сели в автобус и далее проехали вдоль живого коридора из алматинцев и гостей города, среди которых было много болельщиков «Кайрата» — соперника «Реал Мадрид» по матчу Лигр чемпионов 30 сентября.

