Футболистов «Реала» накормили баурсаками в Алматы: их реакция бесценна

Как оказалось, прямо у выхода из ВИП-терминала, куда не пускали даже СМИ, игроков и тренеров «Реал Мадрид» ожидали угощения и музыканты.

Футболистов угостили баурсаками и, судя по их реакции, им казахская национальная еда понравилась.

Также музыканты на казахских народных инструментах исполнили гимн Лиги чемпионов.

После этого эпизода футболисты сели в автобус и далее проехали вдоль живого коридора из алматинцев и гостей города, среди которых было много болельщиков «Кайрата» — соперника «Реал Мадрид» по матчу Лигр чемпионов 30 сентября.