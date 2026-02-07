Футболист Галымжан Кенжебек рассказал об адаптации в новой команде

По словам футболиста, он уже принял участие в первом учебно-тренировочном сборе команды, после чего ненадолго вернулся домой. Сейчас проводятся вторые сборы.

— Постепенно привыкаю к команде. Тем более здесь играет мой друг, который помогает мне адаптироваться. Надеюсь, в будущем еще больше освоюсь в команде, — отметил Кенжебек.

Футболист официально стал игроком «Ахмата» 10 января. Ранее он сообщал, что помимо данного клуба вел переговоры с европейскими командами — польской «Краковией» и шотландским «Данди Юнайтед», однако в итоге подписал контракт с клубом из Грозного.

В прошедшем сезоне Казахстанской премьер-лиги вингер выступал за семейский «Елимай». В 11 матчах он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Казахстана в 2025 году футболист провел восемь матчей, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

Ранее мы сообщали дату и место матча за Суперкубок Казахстана по футболу 2026 года.