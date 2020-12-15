Фундамент трех студенческих общежитий заложили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялась церемония закладки фундамента под строительство трех общежитий по 500 мест каждое, для студентов Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссауи. В специальной капсуле оставили записку с пожеланиями и обращениями к будущему поколению до 2070 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В целях реализации Пяти социальных инициатив Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, в связи с увеличением числа обучающихся в университете из отдаленных регионов страны и зарубежья планируется строительство трех пятиэтажных общежитий на 1500 мест, по 500 мест каждый. Общая площадь строений составит 40 тыс. кв. м.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав Туркестанской области во главе с заместителем акима области Арманом Сабитовым, президентом университета Болатбеком Абдрасиловым и I вице-президентом Женгизом Томаром.

В учебном заведении обучается более 10 тысяч студентов. Сейчас занятия у студентов проходят дистанционно, в следующем году их разместят в комфортабельном общежитии современного типа.

«Поздравляю всех вас с Днем Независимости. Сегодня мы ознакомились с проектом трех общежитий по 500 мест, которые будут построены в современном стиле. Строительство объектов завершится в запланированное время, и все студенты будут расселены в новых зданиях. Со своей стороны мы окажем всестороннюю поддержку», - сказал заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов.

В новых общежитиях создадут все условия для комфортного проживания, учебы и отдыха студентов. Здания оборудуют площадками отдыха для эффективного использования досуга студентов, площадками для занятий спортом Workout. Здесь также предусмотрена парковка для автотранспорта и велосипедов. В общежитии намерены открыть тренажерный зал, в том числе детский, кафе, молодежный центр, торговые помещения, столовую, салон красоты, гостиницу на 140 мест, супермаркет, стоматологию и торговые точки.

Студенческий жилой комплекс направлен на формирование полноценной зоны общежитий, ориентированных на студентов, семейные пары и маломобильные группы населения.

«Во всех регионах страны в течение последних двух лет ведется строительство общежитий. Сегодня в преддверии праздника независимости в городе Туркестане заложен фундамент общежития для студентов МКТУ им. Х.А. Яссауи на 1500 мест. Мы благодарны Первому Президенту Н. Назарбаеву, Главе государства К. Токаеву, руководству области. Строительство современного общежития является историческим моментом для нашего университета», - сказал президент университета Болатбек Абдрасилов.