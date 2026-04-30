ФРС США сохранила процентные ставки на прежнем уровне

Члены Федеральной резервной системы США проголосовали за сохранение процентных ставок в диапазоне 3,5–3,75% годовых, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Регулятор сохраняет ставку на этом уровне уже третий раз подряд.

— Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Рост занятости в среднем остается низким, а уровень безработицы в последние месяцы почти не изменился. Инфляция остается повышенной, что отчасти отражает недавний рост мировых цен на энергоносители, — сказано в заявлении.

Только Стивен Миран, которого президент Дональд Трамп назначил членом ФРС, был единственным, кто выступил за снижение ставок на четверть процентного пункта.

Вероятно, это последнее заседание под председательством Джерома Пауэлла в качестве главы самого влиятельного центрального банка в мире.

Банковский комитет Сената проголосовал за утверждение кандидатуры Кевина Уорша, предложенной Трампом на пост председателя Федеральной резервной системы вместо Пауэлла.

Хотя Пауэлл покинет пост председателя ФРС по истечении срока своих полномочий 15 мая, он заявил, что останется членом Совета управляющих до тех пор, пока расследование Министерства юстиции в отношении него и центрального банка не будет «полностью завершено».

Ранее сообщалось о заявлении Трампа, в котором он назвал экономический рост в США самым сильным и быстрым в истории страны.