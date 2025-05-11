Фронтовик из ВКО Курмат Рахимов: 101 год и тысяча километров памяти

Курмату Рахимову — 101 год. Но он по-прежнему приходит к Вечному огню сам. Его шаги — неспешные, но твердые. Взгляд — внимательный. Для него 9 мая — всегда особенный день.

— Ради него умирали мои друзья и миллионы других людей на полях битв и в тылу. Пока есть силы, я буду приходить сюда, к Вечному огню, чтобы почтить память каждого погибшего, — делится ветеран.

Фото: акимат ВКО

Война, где не было права на страх

Курмат Рахимов родом из аула Кызылтас в Курчумском районе Восточного Казахстана. Когда началась война, он только-только окончил педтехникум и работал на шахте. Но в 1942-м, едва достигнув совершеннолетия, ушел на фронт. Освобождал Беларусь, Литву, Пруссию. Более 1500 километров — пешком, под пулями, без права на слабость. До сих пор помнит бои за Шяуляй и Клайпеду.

— Сталин поставил задачу взять Шяуляй за двое суток. Мы выполнили. А под Клайпедой мы столкнулись с мощным сопротивлением, техника вязла в болотах — пришлось отступить и выстоять в обороне, — вспоминает он.

Во время одной из операций в Литве диверсанты подожгли мост — полк понес огромные потери. Позже Курмат Рахимов участвовал в разведке, взял в плен начальника штаба противника. А когда отряд попал в окружение — принял на себя командование, спас своих бойцов. И получил первую награду — медаль «За отвагу». Потом — штурм Кёнигсберга. И весть о Победе — 7 мая, от советских летчиков в Инстербурге. «Это была самая долгожданная весть!», — говорит он до сих пор.

Фото: акимат ВКО

Сейчас на его груди сверкают орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией», и юбилейные, самая «свежая» из которых — к 80-летию Великой Победы.

После Победы — долгая служба и верность

После Победы началась новая, не менее ответственная глава его жизни — долгая служба и верность долгу. Сразу после войны Курмат Рахимов поступил в военное училище, затем охранял границы Советского Союза — с Ираном, Туркменией, Японией и Китаем. Годы службы были непростыми: смена гарнизонов, суровые условия, дисциплина. Но он всегда оставался на посту, как и на фронте.

Лишь в 1965 году он вернулся на родину, в Восточный Казахстан. Но и здесь не выбрал спокойную жизнь, а пошел работать в органы внутренних дел. Стал заместителем начальника областного управления. Его знали как честного, строгого и уважаемого руководителя.

Фото: акимат ВКО

В 1981 году Курмат Рахимов ушел на пенсию в звании полковника милиции, но настоящим отдыхом это назвать было нельзя. Он по-прежнему в строю — наставник молодежи и вдохновляющий пример для будущих защитников правопорядка. До сих пор Курмат ата приходит на встречи с новобранцами, с полицейскими, с детьми. В честь него открыт кадетский класс в Курчуме — его малой родине. Он был там, где был нужен. Всегда.

Праздник у Стены памяти — как символ преемственности и чести

Торжественное поздравление прошло у Стены памяти — мурала, созданного в прошлом году, к 100-летнему юбилею героя. Именно здесь, у изображения, увековечившего подвиг фронтовика и ветерана органов внутренних дел, собрались те, кто сегодня продолжает его дело. Курмат Рахимов — живая легенда Восточного Казахстана. Человек, прошедший войну и посвятивший жизнь службе, был встречен с особыми почестями. Целые батальоны полиции выстроились в почетном карауле, как знак уважения к тем, кто своим примером вдохновляет поколения.

Фото: акимат ВКО

Фото: акимат ВКО

— Несмотря на возраст, он снова и снова с нами — на параде, на памятных акциях, на связи с молодым поколением. Это удивительный пример силы духа. Для нас, для каждого сотрудника полиции, Курмат Рахимов — не просто ветеран, это символ стойкости целого поколения ветеранов войны и тыла. И наш священный долг — выразить уважение и восхищение живым, почтить память павших героев. Мы обязаны своей мирной жизнью поколению победителей, — сказал начальник департамента полиции ВКО Ерлан Омарбеков.

В День Победы для Курмата Рахимова звучали фронтовые песни. Он слушал, слегка прищурившись, с той самой улыбкой, в которой — все: одобрение, радость, грусть, воспоминания. Он поблагодарил за внимание и заботу, пожелал здоровья и мира. В его движениях — достоинство, в голосе — твердость, в сердце — все, что он пережил. Он не просто участник торжества. Он — память, воплощенная в человеке.

Это был день, когда живая история шагала рядом — в лице фронтовика, который и спустя 80 лет остается все еще в строю.