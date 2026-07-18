ФРГ и Франция переходят к реализации ядерного партнерства уже в этом году

Франция и Германия объявили о шести направлениях активизации сотрудничества в области безопасности и обороны. Армия ФРГ впервые примет участие в учениях французских сил ядерного сдерживания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Париж и Берлин на состоявшемся в пятницу франко-германском совете по обороне и безопасности сформулировали цель своего партнерства в этой сфере так: «Укрепить безопасность наших стран и нашего континента и создать больше неопределённости для наших противников». Эту формулировку предложил на совместной пресс-конференции с канцлером Мерцем президент Франции Макрон.

Встреча с прессой оказалась насыщенной: речь шла и об аэрокосмической отрасли, и о защите несовершеннолетних от вредного онлайн-контента, и о пенсионных реформах, и об объединении рынков капитала. Но основной акцент франко-германский дуэт сделал на обороне и европейском сдерживании.

Мерц объявил, что вооружённые силы его страны примут участие «уже в этом году» в французских учениях по ядерному сдерживанию.

Встреча первых лиц двух стран прошла в замке Аугустусбург в Брюле, где 80 лет назад Конрад Аденауэр и Шарль де Голль заложили основы франко-германского сотрудничества. Канцлер не преминул обратиться к истории, напомнив, что Германия когда-то отказалась войти под французский ядерный зонтик.

— Тогда мы это не приняли, потому что жили в другом мире. Но нынешний мир требует новых ответов, — пояснил он.

Впервые немецкие и французские обычные войска будут сотрудничать в учениях такого рода.

— Не исключено, что это приведёт к смене доктрины, но пока слишком рано говорить об этом, — осторожно прокомментировал канцлер ФРГ.

Инициатива совместного движения в этом направлении исходит от французской стороны.

Французский президент заявил, что «открыт к любым предложениям». При этом оба лидера обозначили пределы, касающиеся финансирования.

— Цель расширенного сдерживания ни в коем случае не предполагает софинансирования французского ядерного арсенала, — пояснил Макрон.

Как сообщалось ранее, закон о снятии запрета на размещение ядерного оружия рассмотрят в Литве.