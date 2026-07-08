Закон о снятии запрета на размещение ядерного оружия рассмотрят в Литве

За рассмотрение поправки проголосовали 89 парламентариев, против выступили 11, еще шесть — воздержались, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал поправки во время визита в Берлин на прошлой неделе. Он заявил о готовности страны присоединиться к системе ядерного сдерживания альянса.

Науседа также добавил, что у Литвы пока нет непосредственных планов размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. Члены правящей коалиции страны, представившей законопроект, подчеркивают, что отмена конституционной нормы не повлияет на обязательства Литвы по Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным соглашениям. Рассмотрение законопроекта запланировано на осеннюю сессию парламента.

В настоящее время Литва — одно из немногих государств-членов НАТО с подобными ограничениями.

В начале июня газета Financial Times сообщала, что Вильнюс начал переговоры с Вашингтоном о размещении американского ядерного оружия на территории Литвы. Переговоры проходят на фоне сокращения американского военного присутствия в Европе.

Ранее сообщалось о том, что правительство Литвы во главе с премьер-министром ушло в отставку.