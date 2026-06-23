Правительство Литвы во главе с премьер-министром ушло в отставку

Коалиционное правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене ушло в отставку после девяти месяцев работы. Ожидается, что новый кабинет министров поручат сформировать лидеру социал-демократов, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Коалиционное правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку, проработав всего около девяти месяцев. Об этом было объявлено на заседании кабмина во вторник, 23 июня. Ранее Социал‑демократическая партия Литвы — крупнейшая в литовском Сейме — приняла решение выйти из союза с популистской «Зарей Немана» и уже договорились о создании нового кабинета с двумя другими политическими силами, передает издание Delfi.

Как отмечается, в новую коалицию с социал-демократами войдут Союз крестьян, «зеленых» и христианских семей Литвы, а также Союз демократов «Во имя Литвы». Ожидается, что правительство возглавит лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичус, партия которого сохранит большинство министерских портфелей.

Правительство Ругинене намерено уйти в отставку с 30 июня.

Социал-демократы победили на парламентских выборах в 2024 году. Первое сформированное ими правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом ушло в отставку в 2025 году после коррупционного скандала, после чего кабинет возглавила Инга Ругинене.