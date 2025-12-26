РУ
    18:36, 25 Декабрь 2025

    Французская электронная музыка может стать нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО

    Французская электронная музыка, знаменитая своим особым стилем, официально внесена в Национальный реестр нематериального культурного наследия Франции. Это решение открывает путь к получению престижного статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Список нематериального культурного наследия позволяет государствам-участникам Конвенции ЮНЕСКО регистрировать «практики, представления, выражения, знания и навыки, которые общины признают частью своего культурного наследия» — от музыки и ремесел до кулинарных навыков, традиционных игр и спорта.

    Вклад страны в этот жанр, который часто называют «французским почерком», включает в себя знаковые работы таких групп, как Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix, Étienne de Crécy, M83 и Alan Braxe.

    По данным сайта nme.com, инициатива закрепляет культурную значимость жанра, представленного легендарными именами — от Жан-Мишеля Жарра до мировых звезд Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix и других.

    Министр культуры Франции Рашида Дати подчеркнула, что электронная музыка «по праву заняла место в национальном наследии», а ночные клубы получили официальный статус «мест художественного выражения».

    Особую роль в формировании французского стиля сыграл Жан-Мишель Жарр, чей инструментальный альбом Oxygene (1976), созданный на синтезаторах, стал прорывом. Сам Жарр, много лет являющийся послом ЮНЕСКО, назвал это решение «исторической вехой».

    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
