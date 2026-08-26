Франция усиливает киберзащиту на фоне роста атак на госучреждения
Правительство Франции поручило усилить защиту данных на фоне участившихся кибератак на государственные учреждения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Министр финансов Франции Ролан Лескюр в эфире BFMTV прокомментировал недавние кибератаки на финансовые учреждения страны. Он подчеркнул, что власти осознают серьезность ситуации, и от имени правительства вновь принес извинения гражданам, чьи данные были похищены в результате атак.
Он отметил, что в последние годы Франции не удается в полной мере противостоять различным кибератакам. По словам Лескюра, необходимо совершенствовать системы технологического управления и укреплять меры кибербезопасности.
В последнее время во Франции наблюдается рост числа кибератак на государственные учреждения. Премьер-министр Себастьен Лекорну отдал распоряжение о создании группы по кибербезопасности.
В результате атак на французские госучреждения, в том числе Министерство национального образования и налоговые службы, были скомпрометированы данные сотен тысяч человек. Это усилило критику правительства, которое обвиняют в недостаточной реакции на участившиеся кибератаки.
Ранее сообщалось, что во Франции с 17 августа начнут уведомлять пользователей налоговой службы, чьи данные были скомпрометированы в результате масштабной кибератаки.