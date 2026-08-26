Франция усиливает киберзащиту на фоне роста атак на госучреждения

Правительство Франции поручило усилить защиту данных на фоне участившихся кибератак на государственные учреждения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Министр финансов Франции Ролан Лескюр в эфире BFMTV прокомментировал недавние кибератаки на финансовые учреждения страны. Он подчеркнул, что власти осознают серьезность ситуации, и от имени правительства вновь принес извинения гражданам, чьи данные были похищены в результате атак.

Он отметил, что в последние годы Франции не удается в полной мере противостоять различным кибератакам. По словам Лескюра, необходимо совершенствовать системы технологического управления и укреплять меры кибербезопасности.

В последнее время во Франции наблюдается рост числа кибератак на государственные учреждения. Премьер-министр Себастьен Лекорну отдал распоряжение о создании группы по кибербезопасности.

В результате атак на французские госучреждения, в том числе Министерство национального образования и налоговые службы, были скомпрометированы данные сотен тысяч человек. Это усилило критику правительства, которое обвиняют в недостаточной реакции на участившиеся кибератаки.

Ранее сообщалось, что во Франции с 17 августа начнут уведомлять пользователей налоговой службы, чьи данные были скомпрометированы в результате масштабной кибератаки.