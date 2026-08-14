Данные французских налогоплательщиков были похищены в результате кибератаки

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Как говорится в заявлении правительства Франции, некий «злонамеренный субъект» получил несанкционированный доступ к информационным системам, содержащим данные граждан, платящих налоги.

Расследование подтвердило факт кибератаки, в результате которой были просмотрены и извлечены данные налогоплательщиков. В настоящее время продолжаются дополнительные проверки с целью установить точный перечень похищенных сведений и число пострадавших. В правительстве Франции подчеркнули, что по мере получения новых данных информация будет дополнена.

— Пострадавшие пользователи получат индивидуальные уведомления с указанием данных, которые могли быть просмотрены или извлечены, а также рекомендации по мерам предосторожности, — говорится в заявлении.

По данным специализированной платформы FrenchBreaches, ссылающейся на информацию хакеров, были похищены сведения примерно 700 тыс. налогоплательщиков. Официальные представители властей пока не комментировали эти цифры. Расследование по данному факту ведется во взаимодействии с Национальным агентством безопасности информационных систем Франции. Министерство финансов Франции продолжает работу по уточнению масштабов произошедшего.

Ранее сообщалось, что Франция запретит рекламные звонки без согласия абонентов с 11 августа.