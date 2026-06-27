Франция и Италия укрепляют стратегическое партнерство в обороне

Встреча прошла на Лазурном Берегу в Кап-д’Антиб и стала шагом по дальнейшей реализации Договора Квиринала 2021 года. Лидеры Франции и Италии провели переговоры на живописной вилле Eilenroc с видом на Средиземное море. Перед началом рабочих сессий они также посетили Музей Пикассо в Антибе.

В ходе саммита Макрон и Мелони обсудили широкий круг вопросов двустороннего и европейского сотрудничества. Стороны рассмотрели дорожную карту в области обороны и еще целый ряд соглашений в оборонной сфере и энергетике.

Париж и Рим имеют совместные подходы к управлению миграционными потоками в Средиземноморье. Кроме того, продвигается проект тоннеля под перевалом Тенде и других трансграничных инициатив.

Эксперты в ЕС отметили, что саммит в Антибе стал первым крупным двусторонним мероприятием после периода определённого охлаждения отношений, вызванного в том числе миграционными разногласиями.

Встреча продемонстрировала готовность Парижа и Рима сосредоточиться на прагматичном сотрудничестве несмотря на различия в политических подходах.

Ранее политики уже встречались, сообщалось, что прежние переговоры Мелони и Макрона длились больше трех часов.