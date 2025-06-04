Переговоры Мелони и Макрона длились больше трех часов

В центре переговоров — ситуация в Украине, повышение конкурентоспособности Евросоюза от автомобилестроения до энергетики. При этом встреча Дж. Мелони и Э. Макрона длилась дольше, чем ожидалось накануне, около трех часов.

— Италия и Франция, верные своей роли стран-основателей европейского строительства, намерены укреплять приверженность более суверенной, сильной и процветающей Европе, ориентированной на мир и способной защищать свои интересы и защищать своих граждан, — говорится в совместном заявлении, согласованном Римом и Парижем после двусторонней встречи.

Встреча в Палаццо Киджи (правительственная резиденция Италии) «выделила прочные совпадения по европейской повестке дня для конкурентоспособности и процветания, которая должна быть реализована амбициозным и ускоренным образом, по упрощению регулирования, по государственным и частным инвестициям, по энергетике и по полному применению принципа технологической нейтральности, в более общем плане, по условиям, необходимым для того, чтобы европейские компании могли конкурировать на равных условиях».

В тексте совместного заявления говорится: «Франция и Италия также полны решимости сотрудничать в подготовке следующего Европейского совета и в отношении следующей многолетней финансовой программы, миграции, расширения и реформ».

Президент Французской Республики и премьер-министр Италии решили, что следующий двусторонний саммит состоится во Франции в начале 2026 года, также с целью оценки и обновления рабочей программы, определяющей цели двустороннего сотрудничества, предусмотренные Квиринальским договором (2023 год), в многочисленных секторальных областях с особым акцентом на молодежь.

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