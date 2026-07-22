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    Фотоловушки помогли отследить джейранов из Красной книги в Казахстане

    Краснокнижные джейраны попали в объектив фотоловушки на территории Чарынского государственного национального природного парка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Фотоловушки помогли отследить джейранов из Красной книги в Казахстане
    Кадр из видео

    На территории Чарынского государственного национального природного парка фотоловушками зафиксирован джейран (Gazella subgutturosa) — редкий вид, занесённый в Красную книгу Республики Казахстан.

    Джейран — обитатель пустынных и полупустынных территорий. Это очень осторожное, быстрое и грациозное животное, приспособленное к жизни в суровых природных условиях.

    В национальном парке на постоянной основе проводятся мероприятия по охране редких видов животных и сохранению их естественной среды обитания. Кроме того, с помощью фотоловушек осуществляется регулярный мониторинг животного мира, позволяющий отслеживать распространение, численность и особенности жизнедеятельности диких животных.

    Ранее фотоловушки помогли обнаружить новую территорию обитания туркестанской рыси.

    Национальные природные парки Регионы Казахстана Национальные парки Животные Фотоловушка Красная книга
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор