Фотоловушки помогли отследить джейранов из Красной книги в Казахстане

Краснокнижные джейраны попали в объектив фотоловушки на территории Чарынского государственного национального природного парка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

На территории Чарынского государственного национального природного парка фотоловушками зафиксирован джейран (Gazella subgutturosa) — редкий вид, занесённый в Красную книгу Республики Казахстан.

Джейран — обитатель пустынных и полупустынных территорий. Это очень осторожное, быстрое и грациозное животное, приспособленное к жизни в суровых природных условиях.

В национальном парке на постоянной основе проводятся мероприятия по охране редких видов животных и сохранению их естественной среды обитания. Кроме того, с помощью фотоловушек осуществляется регулярный мониторинг животного мира, позволяющий отслеживать распространение, численность и особенности жизнедеятельности диких животных.

Ранее фотоловушки помогли обнаружить новую территорию обитания туркестанской рыси.