Фотоловушки помогли обнаружить новую территорию обитания туркестанской рыси

Редкий хищник был зафиксирован не только в точке постоянного мониторинга, но и на территории другого ущелья, где ранее данный вид не регистрировался. Видеоматериалы свидетельствуют об активном перемещении животного и особенностях его территориального поведения.

Полученные данные проходят научный анализ. Специалисты проводят идентификацию отдельных особей, изучают направления их перемещения и ареал обитания. Работа по охране и систематическому мониторингу редких видов на территории национального парка продолжается.

Ранее рыси попали в объектив фотоловушек в «Ертіс орманы».