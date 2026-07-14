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    Фотоловушки помогли обнаружить новую территорию обитания туркестанской рыси

    На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка фотоловушками зарегистрирована туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus), занесенная в Красную книгу Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Фотоловушки помогли обнаружить новую территорию обитания туркестанской рыси
    Кадр из видео

    Редкий хищник был зафиксирован не только в точке постоянного мониторинга, но и на территории другого ущелья, где ранее данный вид не регистрировался. Видеоматериалы свидетельствуют об активном перемещении животного и особенностях его территориального поведения.

    Полученные данные проходят научный анализ. Специалисты проводят идентификацию отдельных особей, изучают направления их перемещения и ареал обитания. Работа по охране и систематическому мониторингу редких видов на территории национального парка продолжается.

    Ранее рыси попали в объектив фотоловушек в «Ертіс орманы».

    Национальные природные парки Природа Национальные парки Животные Красная книга Фотоловушка
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор