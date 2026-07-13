Рыси попали в объектив фотоловушек в «Ертіс орманы»

Фотоловушки государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» запечатлели редкие кадры с рысями, пришедшими на водопой, передает агентство Kazinform.

Снимки были получены в ходе мониторинга биоразнообразия, который проводится на территории резервата. По словам специалистов, такие кадры подтверждают, что экосистема «Ертіс орманы» сохраняет богатое видовое разнообразие и остается благоприятной средой обитания для диких животных.

В резервате отметили, что наблюдение за животными с помощью фотоловушек позволяет отслеживать состояние популяций и эффективность природоохранных мероприятий.

Специалисты призывают бережно относиться к природе и сохранять естественную среду обитания диких животных.

Ранее самки кабана с потомством попали в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке.