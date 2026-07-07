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    Самки кабана с потомством попали в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке

    На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка на постоянной основе проводится мониторинг объектов животного мира, передает Kazinform.

    Дикие кабаны с потомством попали в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке
    кадр из видео

    Специалистами парка осуществляются мероприятия по охране мест обитания диких животных, проведению биотехнических работ и учету их численности.

    Весенне-летний период является важным этапом в природном цикле, когда у многих видов диких животных появляется потомство. В ходе очередного мониторинга с использованием фотоловушки был зафиксирован момент, когда самки дикого кабана проявляют заботу о молодом потомстве.

    — Дикие кабаны, как правило, ведут групповой образ жизни. В таких группах взрослые самки совместно оберегают молодняк и проявляют к нему коллективную заботу, что повышает шансы потомства на выживание в естественной среде, — отметили в нацпарке.

    Проводимая на территории национального парка системная природоохранная работа способствует сохранению биоразнообразия и позволяет отслеживать естественную динамику численности диких животных.

    Ранее две самки кабана с потомством попали в объектив в Катон-Карагае.

    Животные Фотоловушка
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор