Самки кабана с потомством попали в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке

На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка на постоянной основе проводится мониторинг объектов животного мира, передает Kazinform.

Специалистами парка осуществляются мероприятия по охране мест обитания диких животных, проведению биотехнических работ и учету их численности.

Весенне-летний период является важным этапом в природном цикле, когда у многих видов диких животных появляется потомство. В ходе очередного мониторинга с использованием фотоловушки был зафиксирован момент, когда самки дикого кабана проявляют заботу о молодом потомстве.

— Дикие кабаны, как правило, ведут групповой образ жизни. В таких группах взрослые самки совместно оберегают молодняк и проявляют к нему коллективную заботу, что повышает шансы потомства на выживание в естественной среде, — отметили в нацпарке.

Проводимая на территории национального парка системная природоохранная работа способствует сохранению биоразнообразия и позволяет отслеживать естественную динамику численности диких животных.

Ранее две самки кабана с потомством попали в объектив в Катон-Карагае.