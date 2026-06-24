Две самки кабана с потомством попали в объектив в Катон-Карагае

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке на востоке Казахстана фотоловушка запечатлела редкую и одновременно трогательную сцену — сразу двух самок кабана с многочисленным потомством, передает корреспондент агентства Kazinform.

Необычные кадры были сделаны возле грязевой лужи. Пока взрослые животные внимательно следили за обстановкой, поросята с любопытством исследовали территорию, бегали вокруг и осваивали окружающий мир.

По словам специалистов, для кабанов такие места играют особую роль.

— Грязевые ванны помогают животным легче переносить жаркую погоду и защищают их от насекомых. Поэтому подобные участки являются важной частью естественной среды обитания кабанов, — сообщили в пресс-службе Катон-Карагайского национального парка.

Сотрудники парка отмечают, что подобные кадры позволяют не только наблюдать за жизнью диких животных, но и оценивать состояние популяций.

На этот раз объектив фотоловушки фактически запечатлел настоящий «лесной детский сад». Судя по кадрам, у обеих самок подрастает многочисленное потомство, что специалисты считают хорошим признаком для популяции кабана в национальном парке.

— Материалы фотоловушек помогают отслеживать поведение животных в естественной среде, не вмешиваясь в их жизнь. Такие наблюдения имеют важное значение для мониторинга биоразнообразия территории, — отметили в нацпарке.

Катон-Карагайский национальный парк остается одним из крупнейших природоохранных уголков страны. Здесь обитают десятки видов животных, многие из которых крайне редко попадаются человеку на глаза. Именно поэтому каждый новый кадр с фотоловушек становится своеобразным окном в скрытую жизнь дикой природы Восточного Казахстана.

Ранее сообщалось, что туркестанская рысь попала в фотоловушку в Жонгар-Алатауском нацпарке.