Фотоловушка запечатлела уникальные кадры из жизни тянь-шаньского бурого медведя

В Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни тянь-шаньского бурого медведя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.