Фотоловушка запечатлела уникальные кадры из жизни тянь-шаньского бурого медведя
В Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни тянь-шаньского бурого медведя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
В Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушкой запечатлены редкие моменты из жизни тянь-шаньского бурого медведя.
Уникальные кадры позволяют увидеть поведение животного, его образ жизни и особенности пребывания в естественной среде обитания.
Ранее стадо джейранов попало в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель».