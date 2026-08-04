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    Фотоловушка запечатлела уникальные кадры из жизни тянь-шаньского бурого медведя

    В Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни тянь-шаньского бурого медведя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Фотоловушка запечатлела уникальные кадры из жизни тянь-шаньского бурого медведя
    Кадр из видео

    В Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушкой запечатлены редкие моменты из жизни тянь-шаньского бурого медведя.

    Уникальные кадры позволяют увидеть поведение животного, его образ жизни и особенности пребывания в естественной среде обитания.

    Ранее стадо джейранов попало в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель».

    Заповедники Заповедники Казахстана Животные Фотоловушка
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор