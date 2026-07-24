Стадо джейранов попало в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель»

Редкие и красивые кадры удалось получить сотрудникам Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». Фотоловушка запечатлела целое стадо джейранов, пришедших к водоисточнику на водопой, передает корреспондент агентства Kazinform.

На видео видно, как к воде поочередно подходят взрослые животные и молодняк. Осторожно осматриваясь по сторонам, джейраны спокойно утоляют жажду, после чего уступают место следующим. Несмотря на присутствие сородичей, каждое животное сохраняет бдительность, что характерно для этого вида.

Видео было получено в ходе полевых мониторинговых работ, проводимых отделом науки и мониторинга национального парка.

По словам специалистов, джейран (Gazella subgutturosa) — одно из самых грациозных животных пустынь и полупустынь Казахстана. При угрозе он способен развивать скорость до 60–70 км/ч и мгновенно менять направление движения, спасаясь от хищников.

Джейраны отличаются исключительной осторожностью, поэтому встречи с ними в естественной среде обитания происходят нечасто. Каждая регистрация животных с помощью фотоловушек имеет большое значение для ученых, поскольку позволяет наблюдать за состоянием популяции, изучать особенности поведения животных и подтверждает сохранность природной среды в национальном парке.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в нацпарке «Алтын-Эмель» запечатлела редких черных грифов.