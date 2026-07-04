Фотоловушка в нацпарке «Алтын-Эмель» запечатлела редких черных грифов

Фотоловушка, установленная на территории Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в области Жетысу, зафиксировала группу редких черных грифов. Уникальные кадры были опубликованы сотрудниками нацпарка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Черный гриф (Aegypius monachus, Cinereous vulture) — одна из крупнейших хищных птиц Евразии. Размах его крыльев достигает 2,5–3 метров, а основу рациона составляет падаль.

— Черные грифы играют важную роль в экосистеме, выполняя функцию природных «санитаров». Они очищают территорию от останков погибших животных, тем самым, препятствуя распространению инфекций и поддерживая естественный баланс в природе, — сообщили в нацпарке.

Благодаря острому зрению птицы способны обнаруживать пищу на большом расстоянии, а мощные крылья позволяют им часами парить в воздушных потоках в поисках добычи.

Появление сразу пяти черных грифов в объективе фотоловушки свидетельствует о сохранении благоприятных условий для обитания этого редкого вида на территории национального парка.

Отмечается, что черный гриф занесен в Красную книгу Казахстана. Мониторинг с помощью фотоловушек позволяет специалистам наблюдать за редкими видами животных и птиц без вмешательства в их естественную среду обитания, а также оценивать состояние популяций и эффективность природоохранных мер.

Ранее сообщалось, что фотоловушка сняла подросших детенышей снежного барса в Катон-Карагае.