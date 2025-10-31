РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:30, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Фотоловушка в «Алтын Емель» запечатлела редкую Туркестанскую рысь с детенышем

    На территории Государственного национального природного парка «Алтын Емель» во время полевых исследований фотоловушка зафиксировала редкого и малоизученного хищника — Туркестанскую рысь (Lynx lynx isabellinus) вместе с детенышем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фотоловушка
    кадр из видео

    Этот вид, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает исключительно в южных регионах страны и относится к числу исчезающих. Туркестанская рысь играет важную роль в поддержании природного баланса и является неотъемлемой частью экосистемы региона.

    Как отмечают специалисты нацпарка, полученные кадры свидетельствуют о сохранении биоразнообразия на прородоохранной территории и подтверждают эффективность проводимых научно-исследовательских и природоохранных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что лису в дикой природе запечатлели в национальном парке в Жетысу

     

    Айгерим Коппаева
    Автор
