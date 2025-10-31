Фотоловушка в «Алтын Емель» запечатлела редкую Туркестанскую рысь с детенышем

Этот вид, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает исключительно в южных регионах страны и относится к числу исчезающих. Туркестанская рысь играет важную роль в поддержании природного баланса и является неотъемлемой частью экосистемы региона.

Как отмечают специалисты нацпарка, полученные кадры свидетельствуют о сохранении биоразнообразия на прородоохранной территории и подтверждают эффективность проводимых научно-исследовательских и природоохранных мероприятий.

