Фото с тюльпанами: в Актобе прекращено дело в отношении акима

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области продолжилось рассмотрение дела в отношении Ляззат Бердибаевой.

Судья Айпатша Мусина отметила, что протокол был составлен должностным лицом без указания точного места происшествия, поэтому было проведено выездное судебное заседание. Однако место административного правонарушения так и не было установлено. После этого Ляззат Бердибаева ходатайствовала о прекращении дела.

— Событие произошло вдоль трассы Кандыагаш–Журын в Мугалжарском районе Актюбинской области. Вы сами видели, это не охраняемая территория, там нет никаких информационных табличек. Моим детям 6 и 8 лет. Их действия обусловлены возрастным любопытством. У нас не было намерения совершить правонарушение. Я находилась с детьми на природе и не оставляла их без присмотра. В материалах дела нет объективных доказательств, подтверждающих состав административного правонарушения. Считаю, что в моих действиях отсутствует состав правонарушения. С учётом отсутствия доказанной вины прошу прекратить дело, — заявила Ляззат Бердибаева.

Судья Айпатша Мусина вынесла постановление:

— В связи с отсутствием состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 Кодекса РК об административных правонарушениях, дело в отношении Ляззат Бердибаевой прекратить. Должностное лицо (полиция) не установило точное место, где был сорван тюльпан. Также не представлены документы, подтверждающие факт правонарушения. По инициативе суда была назначена ботаническая экспертиза для определения вида тюльпана, а также организовано выездное судебное заседание для осмотра места происшествия. В протоколе указано, что событие произошло вдоль трассы «Кандыагаш–Журын», и это было отражено со слов Бердибаевой. Однако должностное лицо не проводило осмотр на месте. В качестве доказательства была приложена фотография. Согласно заключению ботанической экспертизы, по снимку не выявлен вид тюльпана. Руководству Департамента полиции Актюбинской области поручено обратить внимание на причины и условия, способствовавшие возникновению административного правонарушения, и принять меры по их устранению, — сказала судья.

Напомним, в конце апреля в соцсетях появилась фотография акима сельского округа имени К. Жубанова Ляззат Бердибаевой с тюльпаном в руках. Позже стало известно, что её привлекли не к уголовной, а к административной ответственности. В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области в отношении неё был составлен протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК. Однако сама Бердибаева не признала вину.