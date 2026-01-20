Форвард «Брюгге»: Матч с «Кайратом» будет непростым

— Чувствуете ли вы давление после двух поражений подряд?

— В целом, да. Мы редко проигрываем два матча кряду, поэтому это непростая ситуация. Если мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то обязаны показывать результат.

— Этот стадион для вас особенный — здесь вы дебютировали за сборную Бельгии. Какой настрой на предстоящую игру?

— Да, это особое место для меня, мне приятно сюда возвращаться. Но завтрашний матч будет совсем другим. «Кайрат» — хорошо организованная команда, и если мы не выложимся полностью, нам будет очень сложно.

— Готовились ли вы к матчу с учетом дальнего перелета?

— У меня уже был опыт перелета в Астану со сборной Бельгии. Важно правильно адаптировать сон, использовать компрессионные чулки — это основные моменты подготовки.

Отметим, что в текущем сезоне 21-летний Ромео Верман провел 27 матчей во всех турнирах и забил девять голов. В общем этапе Лиги чемпионов он пока не отличался результативными действиями.

Матч «Кайрат» — «Брюгге» пройдет 20 января в Астане и начнется в 20:30 по местному времени.

Ранее главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о подготовке команды к матчу против бельгийского «Брюгге» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.