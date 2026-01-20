РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:34, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Форвард «Брюгге»: Матч с «Кайратом» будет непростым

    Нападающий бельгийского «Брюгге» Ромео Верман поделился ожиданиями от матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата». Встреча состоится 20 января в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Чувствуете ли вы давление после двух поражений подряд?

    — В целом, да. Мы редко проигрываем два матча кряду, поэтому это непростая ситуация. Если мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то обязаны показывать результат.

    — Этот стадион для вас особенный — здесь вы дебютировали за сборную Бельгии. Какой настрой на предстоящую игру?

    — Да, это особое место для меня, мне приятно сюда возвращаться. Но завтрашний матч будет совсем другим. «Кайрат» — хорошо организованная команда, и если мы не выложимся полностью, нам будет очень сложно.

    — Готовились ли вы к матчу с учетом дальнего перелета?

    — У меня уже был опыт перелета в Астану со сборной Бельгии. Важно правильно адаптировать сон, использовать компрессионные чулки — это основные моменты подготовки.

    Отметим, что в текущем сезоне 21-летний Ромео Верман провел 27 матчей во всех турнирах и забил девять голов. В общем этапе Лиги чемпионов он пока не отличался результативными действиями.

    Матч «Кайрат» — «Брюгге» пройдет 20 января в Астане и начнется в 20:30 по местному времени.

    Ранее главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о подготовке команды к матчу против бельгийского «Брюгге» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

