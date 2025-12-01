Форум по укреплению национального единства и духовных ценностей прошел в СКО

Участники форума обсудили вопросы защиты национальных интересов страны, а также роль руководителей всех уровней в воспитании духовности и патриотизма.

С приветственным словом к участникам обратился аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Он подчеркнул значимость Ассамблеи народа Казахстана как ключевого общественного института согласия и консолидации.

— Сегодня Ассамблея является надежным институтом политики единства и согласия, ведущей площадкой общественных консолидаций и деятельного патриотизма. Этнокультурные объединения активно участвуют в реализации государственной политики в сфере укрепления гармонии и единства. В составе региональной АНК более 2000 человек и их вклад по-настоящему значим и востребован, — отметил Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

В ходе форума поднимались и более широкие темы — человек в прогрессивной экономике, место традиций и истории, духовное наследие и опыт поколений. По мнению спикеров, все это имеет большой вес для сохранения межэтнического согласия, которое, в свою очередь, является основой казахстанской идентичности. Отдельно отмечалось, что вопросы единства, согласия и укрепления национальной идентичности неоднократно звучали и в Послании Главы государства народу Казахстана как важнейший ориентир развития страны.

Фото: акимат СКО

— На мой взгляд, важнейшей задачей сегодняшнего дня является сбережение народа. И речь здесь идет не только о демографическом понимании проблемы. Но я вкладываю в это понятие духовно-нравственный аспект, проблему ментального, мировоззренческого порядка, сохранения национального кода, национальных традиций и исторической памяти. Ведь национальные традиции — это не груда каменных обломков, превращенных в пьедестал. Это духовные ступени к восхождению к самому себе. Традиции народа — это его духовная скрепа. Самое опасное — сбросить с корабля современности и утратить традиции, — отметил почетный гражданин СКО, почетный председатель Ассоциации кафедр АНК вузов РК Анатолий Башмаков.

Глава региона также напомнил, что в Казахстане проживают представители 130 этносов и 18 религиозных конфессий, а в Северо-Казахстанской области — 87 этносов и 11 религиозных конфессий. По его словам, особая роль в укреплении межэтнического и межконфессионального согласия принадлежит Ассамблее народа Казахстана, которая в этом году отмечает 30-летие. Отдельный блок форума посвятили работе с государственными служащими и повышению компетенций в сфере межэтнических отношений.

— С 2011 года Академия совместно с Ассамблеей проводит различные мероприятия. В стенах Академии госслужащие повышают свои знания в сфере этномедиации, истории и межэтнического согласия. Единство и согласие являются одним из ключевых приоритетов развития нашей страны, — сказал ректор Академии государственного управления при Президенте РК Азамат Жолманов.

Особое внимание участники уделили воспитанию подрастающего поколения. Председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов акцентировал, что национальная идентичность формируется не только через систему образования, но прежде всего через семейные ценности и личный пример.

Фото: акимат СКО

— Уважение к старшим, честный труд, любовь к родной земле и патриотизм формируется через семейное воспитание. Именно так укрепляются ценности справедливости и уважения к государству и закону, — подчеркнул председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов.

Фото: акимат СКО

Отдельным акцентом форума стала связь заявленной повестки с Годом рабочих профессий: участники подчеркнули, что уважение к честному труду и профессионализму — это не только экономическая опора, но и важная часть ценностного единства общества.

— Труд, профессионализм, уважение к «человеку труда» — это важнейшие ценности, которые сплачивают общество, формируют чувство причастности к развитию страны и укрепляют социальную стабильность. Руководители, лидеры общественного мнения, представители этнокультурных объединений своим личным примером формируют уважение к честному труду, служению обществу и Родине, — отметила директор регионального филиала Академии государственного управления при Президенте РК Лаура Каиржанова.

Фото: акимат СКО

В завершение форума состоялась церемония награждения активистов, внесших значительный вклад в развитие региона и укрепление межнационального согласия.