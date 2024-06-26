Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Китая проходит в Урумчи

В Урумчи проходит III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Китая, передает собственный корреспондент Kazinform.

- Взаимодействие Казахстана и Китая в торгово-экономической и инвестиционной сфере год от года демонстрирует устойчивый рост.

По итогам прошлого года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, - сказал заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин.

С.Жумангарин отметил, что в настоящее время между Казахстаном и Китаем созданы все условия для поступательного межрегионального сотрудничества. Так, между городами двух стран запущены 43 пассажирских рейсов и в скором времени планируется расширить их географию в другие города Китая.

По его словам, одним из основных целей визитов глав казахстанских регионов в Китай является развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном направлении регионы двух стран обладают значительным взаимодополняющим потенциалом сотрудничества.

- Сотрудничество в области туризма способствует росту людского обмена, играет важную стимулирующую роль в дальнейшем развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, - подчеркнул он.

Напомним, что между странами действует безвизовый режим, а 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.

Как отметил секретарь парткома СУАР КНР Ма Синжуй, III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Китая впервые проходит в Синьцзяне.

- Казахстан - является важным торгово-экономическим партнером СУАР КНР. Экономика Казахстана быстро развивается, между Казахстаном и СУАР имеется огромный потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - особо подчеркнул он.

В нынешнем Форуме принимают участие акимы Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Мангистауской областей, области Абай и города Шымкент, представители Министерства торговли и интеграции РК, Министерства сельского хозяйства РК и акиматов Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Астаны.

От китайской стороны в форуме принимают участие заместитель Председателя ВК НПКСК Гао Юньлун, член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома СУАР Ма Синжуй, вице-министр коммерции КНР Шэн Цюпин, председатель народного правительства СУАР Эркин Тунияз, а также главы других регионов Китая.

По итогам III Форума ожидается подписание коммерческих документов и встречи В2В между компаниями РК и КНР.

Форум межрегионального сотрудничества «Казахстан – Китай» является диалоговой площадкой по актуальным вопросам торгово-экономического, транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами РК и КНР.

Координирующий госорган с казахстанской стороны – Министерство торговли и интеграции РК, с китайской стороны – Министерство коммерции КНР.

По итогам прошлого года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот составил $41 млрд. (рост на 32,2%). За 5 месяцев текущего года - $17,6 млрд. (рост на 17,9%).

Также Китай является 4-м крупным инвестором в экономику Казахстана.