Форум городов-побратимов с участием Президента РК начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Открыт форум городов-побратимов Астаны. Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире, как главных центров роста и инноваций. В рамках деловой программы Форума запланирована работа 8 панельных сессий по различным отраслям:

1). «Цифровая трансформация городов: инновационные проекты, программы и технологии»;

2). «Инвестиции в города как ключевой драйвер роста экономики»

3). «Городское планирование, ориентированное на будущее»;

4). «Мировой рынок медицинского туризма: проблемы и драйверы роста»

5). «Астана на карте медицинского туризма»;

6). «30-летие Болашак»: вклад в человеческий капитал Астаны и развитие трудовых ресурсов.

7). Международный научно-практический симпозиум «FUTURE SMART MEGACITIES»;

8). Международная научно-практическая конференция «Бозок в истории урбанизированных пространств средневековой Евразии».

Международные сессии будет проходить с участием мэров городов-побратимов, авторитетных экспертов из 15 стран мира, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственные и научные деятели, представители неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ. В качестве участников форума заявлены такие страны, как США, Великобритания, Германия, Италия, Израиль, Турция, Польша, Индия Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Япония, Азербайжан, Южная Корея. Планируется подписание ряда международных соглашений. Ожидается участие 1300 участников.



