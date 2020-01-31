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Форум «Цифровое будущее глобальной экономики» стартовал в Алматы

31 Января 2020 10:45
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Форум «Цифровое будущее глобальной экономики» стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовал форум «Цифровое будущее глобальной экономики» с участием Премьер-Министров Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Молдовы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе мероприятия эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий, а также преодоление цифрового неравенства в этой области.

Сообщается, что позже главы правительств стран Евразийского экономического союза соберутся на заседание Евразийского межправительственного совета.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречи с представителями зарубежных деловых, правительственных и экспертных кругов в области цифровизации и инноваций, прибывшими в Алматы для участия в форуме.

Кроме того, в преддверии международного форума «Digital Almaty» эксперты обсудили перспективы развитицифя искусственного интеллекта в Казахстане.


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Ключевые слова: Алматы, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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