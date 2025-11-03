РУ
    11:18, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ForteBank получил одобрение на покупку Home Credit Bank и HomeITTech

    Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение АО ForteBank на приобретение АО Home Credit Bank и ТОО HomeITTech в качестве дочерних организаций, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ForteBank покупает Home Credit Bank
    Коллаж: Kazinform

    Согласно сообщению ведомства, были утверждены следующие постановления правления:

    1. Постановление № 68 от 31.10.2025г. «О выдаче акционерному обществу «ForteBank» разрешения на приобретение дочерней организации акционерного общества «Home Credit Bank»;

    2. Постановление № 69 от 31.10.2025г. «О выдаче акционерному обществу «ForteBank» разрешения на приобретение дочерней организации товарищества с ограниченной ответственностью «Home ITTech». 
    Напомним, в июне текущего года АО «ForteBank» объявил о достижении договоренности по приобретению 100% акций АО «Home Credit Bank».

    - Сегодня начинается новый раздел в истории развития Home Credit Bank Kazakhstan. На протяжении 20 лет деятельности банка в Казахстане нам удалось создать устойчивый финансовый институт, который помогает миллионам казахстанцев ежедневно решать их повседневные задачи и достигать больших целей. Я уверен, что это значимое событие для наших клиентов, поскольку оно будет способствовать созданию новых качественных услуг и дальнейшему росту банка, - заявил председатель правления АО «Home Credit Bank» Кирил Бачваров.

    Он также отметил, что это не повлияет на текущую работу банка с клиентами и партнерами, АО «Home Credit Bank» продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме и на прежних условиях - все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банка исполняются в полном объёме.

