ForteBank получил одобрение на покупку Home Credit Bank и HomeITTech

Согласно сообщению ведомства, были утверждены следующие постановления правления:

1. Постановление № 68 от 31.10.2025г. «О выдаче акционерному обществу «ForteBank» разрешения на приобретение дочерней организации акционерного общества «Home Credit Bank»;

2. Постановление № 69 от 31.10.2025г. «О выдаче акционерному обществу «ForteBank» разрешения на приобретение дочерней организации товарищества с ограниченной ответственностью «Home ITTech».

Напомним, в июне текущего года АО «ForteBank» объявил о достижении договоренности по приобретению 100% акций АО «Home Credit Bank».

- Сегодня начинается новый раздел в истории развития Home Credit Bank Kazakhstan. На протяжении 20 лет деятельности банка в Казахстане нам удалось создать устойчивый финансовый институт, который помогает миллионам казахстанцев ежедневно решать их повседневные задачи и достигать больших целей. Я уверен, что это значимое событие для наших клиентов, поскольку оно будет способствовать созданию новых качественных услуг и дальнейшему росту банка, - заявил председатель правления АО «Home Credit Bank» Кирил Бачваров.

Он также отметил, что это не повлияет на текущую работу банка с клиентами и партнерами, АО «Home Credit Bank» продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме и на прежних условиях - все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банка исполняются в полном объёме.



