РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    ForteBank покупает Home Credit Bank

    АО «ForteBank» объявляет о достижении договоренности по приобретению 100% акций АО «Home Credit Bank», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ForteBank покупает Home Credit Bank
    Коллаж: Kazinform

    — Сегодня начинается новый раздел в истории развития Home Credit Bank Kazakhstan. На протяжении 20 лет деятельности банка в Казахстане нам удалось создать устойчивый финансовый институт, который помогает миллионам казахстанцев ежедневно решать их повседневные задачи и достигать больших целей. Я уверен, что это значимое событие для наших клиентов, поскольку оно будет способствовать созданию новых качественных услуг и дальнейшему росту банка, — сообщил председатель правления АО «Home Credit Bank» Кирил Бачваров.

    Он также отметил, что это не повлияет на текущую работу банка с клиентами и партнерами, АО «Home Credit Bank» продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме и на прежних условиях — все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банка исполняются в полном объёме.

    Завершение сделки ожидается после получения разрешений регулирующих органов, включая согласования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

    Ранее мы писали, что в Казахстане появился новый банк. 

    Теги:
    Акции Банки
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают