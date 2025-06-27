ForteBank покупает Home Credit Bank

— Сегодня начинается новый раздел в истории развития Home Credit Bank Kazakhstan. На протяжении 20 лет деятельности банка в Казахстане нам удалось создать устойчивый финансовый институт, который помогает миллионам казахстанцев ежедневно решать их повседневные задачи и достигать больших целей. Я уверен, что это значимое событие для наших клиентов, поскольку оно будет способствовать созданию новых качественных услуг и дальнейшему росту банка, — сообщил председатель правления АО «Home Credit Bank» Кирил Бачваров.

Он также отметил, что это не повлияет на текущую работу банка с клиентами и партнерами, АО «Home Credit Bank» продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме и на прежних условиях — все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банка исполняются в полном объёме.

Завершение сделки ожидается после получения разрешений регулирующих органов, включая согласования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Ранее мы писали, что в Казахстане появился новый банк.