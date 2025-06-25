Новый банк появился в Казахстане
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выдана лицензия на проведение банковских операций АО «Коммерческий банк БиЭнКей», передает корреспондент агентства Kazinform.
Сообщается, что банк входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. – международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США.
Открытие зарубежного банка соответствует исполнению поручения Главы государства по привлечению в страну надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе, озвученному в сентябре 2023 года в ходе ежегодного Послания к народу Казахстана.
Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года.
Банк БиЭнКей» ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.
На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель – 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-еместо среди микрофинансовых организаций по размеру активов.