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    12:24, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый банк появился в Казахстане

    Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выдана лицензия на проведение банковских операций АО «Коммерческий банк БиЭнКей», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый банк появился в Казахстане
    Фото: АРРФР

    Сообщается, что банк входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. – международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США.

    Открытие зарубежного банка соответствует исполнению поручения Главы государства по привлечению в страну надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе, озвученному в сентябре 2023 года в ходе ежегодного Послания к народу Казахстана.
    Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года.

    Банк БиЭнКей» ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.

    На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель – 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-еместо среди микрофинансовых организаций по размеру активов.

    Теги:
    Банки АРРФР
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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