Новый банк появился в Казахстане

Сообщается, что банк входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. – международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США.

Открытие зарубежного банка соответствует исполнению поручения Главы государства по привлечению в страну надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе, озвученному в сентябре 2023 года в ходе ежегодного Послания к народу Казахстана.

Это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года.

Банк БиЭнКей» ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.

На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель – 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-еместо среди микрофинансовых организаций по размеру активов.