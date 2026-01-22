Ford отзывает почти 119 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя

Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Причиной отзыва стал неисправный подогреватель блока двигателя: в ряде случаев он может растрескиваться и протекать, что при подключении устройства создает риск короткого замыкания.

Под отзыв попали отдельные модели Ford Focus 2013–2018 и 2016–2018 годов выпуска, Escape 2013–2019 годов, MKC 2015–2016 годов, а также Explorer 2019 и 2024 модельных годов, оснащенные 2,0-литровыми двигателями.

В NHTSA рекомендуют владельцам временно не использовать подогреватели двигателя до устранения неисправности. А в Ford уточнили, что официальные дилеры заменят дефектные детали бесплатно.

Предварительные уведомления о рисках безопасности планируется разослать владельцам 13 февраля. Дополнительные письма будут направлены после завершения окончательных ремонтных работ, которые, по оценке регулятора, завершатся в апреле.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель BYD объявил об отзыве 88 981 гибридного автомобиля из-за потенциальной угрозы безопасности, связанной с аккумуляторной системой.