Главный фонтан в Усть-Каменогорске запустят к осени вместо обещанного мая

Главный городской фонтан на площади Республики в Усть-Каменогорске, который начинает работать в мае, в 2026 году планируют запустить только в августе. После двух месяцев летней жары в городе определили подрядную организацию, которая займется его обслуживанием, передает корреспондент агентства Kazinform.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства города сообщили, что специалисты уже приступили к подготовительным работам.

— Подрядная организация определена. В настоящее время проводится техническое обслуживание фонтана, очистка оборудования и благоустройство прилегающей территории. После завершения этих работ фонтан будет подключен и запущен, — сообщили в городском отделе ЖКХ.

Обычно сезон фонтанов в областном центре открывается в мае. Но нынешним летом, несмотря на продолжительную жаркую погоду, фонтаны оставались отключенными. Ситуация неоднократно становилась поводом для обсуждения в социальных сетях и обращений жителей.

Как пояснили в отделе ЖКХ, причиной задержки стало отсутствие подрядной организации, которая должна была обслуживать городские фонтаны. После завершения необходимых процедур этот вопрос удалось решить.

При этом пока к запуску готовят только фонтан на площади Республики перед зданием областного акимата. Когда заработают остальные городские фонтаны, в профильном отделе не уточнили.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

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