Спасение от жары в Алматы: названа причина неработающих фонтанов

Фонтаны всегда считались одним из символов Алматы, однако, не все из них в рабочем состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лето в мегаполисе с каждым годом становится все жарче. В июле 2026 года температура воздуха в Алматы побила рекорды последних 80 лет.

В связи с этим особенно актуальным для горожан стал поиск мест, где можно укрыться от жары. Одним из таких мест являются городские фонтаны.

По данным Управления развития общественных пространств Алматы, в настоящее время на коммунальном балансе города находятся 66 фонтанных комплексов. Но не все из них работают.

— 54 фонтанных комплекса находятся на техническом обслуживании и содержании в рамках действующего договора, 12 фонтанных комплексов требуют проведения капитального ремонта и в настоящее время не эксплуатируются, — заявили в ведомстве.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

Из 12 фонтанных комплексов, нуждающихся в капитальном ремонте, работы уже ведутся на трех объектах: у Драматического театра имени Ауэзова, у ТЮЗа имени Сац и в Парке Первого Президента, где реконструируют большой фонтанный комплекс. Остальные пока остаются без воды

В Управлении отметили, что капитальный ремонт фонтанов у цирка и высокогорного спортивного комплекса «Медеу» пока не начался. Работы начнут после завершения необходимых организационных процедур в соответствии с утвержденным графиком.

Городские власти заверили, что намерены восстановить все неработающие фонтаны.

— В рамках реализации программы по восстановлению фонтанного хозяйства города планируется поэтапное проведение капитального ремонта неработающих фонтанных комплексов с последующим вводом их в эксплуатацию при условии выделения соответствующего финансирования, — заключили в Управлении.