Фонд развития промышленности поддержал порядка 300 предприятий Казахстана в 2025 году

При этом основными постулатами корпоративной политики АО «Фонд развития промышленности» являются социальная ориентированность проектов и долгосрочный экономический эффект.

Фото: АО «Фонд развития промышленности»

— Прежде всего, отмечу основной индикатив, ставший якорным показателем деятельности Фонда. В 2025 году на сумму более 800 млрд тенге были профинансированы порядка 300 проектов в обрабатывающей и инфраструктурной отраслях республики. С точки зрения социальной составляющей благодаря финансовой поддержке Фонда было создано более 3 000 новых рабочих мест, — отметил председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров.

Необходимо отметить, что при отборе потенциальных заемщиков Фондом акцентируется внимание на отечественных предприятиях, которым объективно необходимы меры государственной поддержки.

Фото: АО «Фонд развития промышленности»

Наряду с поддержкой проектов обрабатывающей промышленности Фонд активно содействует обновлению отечественного автопарка самой разнообразной техники, отметил председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров.

— Поддержка развития отечественной транспортно-логистической отрасли является одним из основных направлений деятельности Фонда. В 2025 году благодаря финансовым инструментам ФРП целый ряд ведомств и организаций, задействованных в различных сферах республики, обновил в общей сложности более 5 700 единиц транспорта отечественного производства, в том числе пассажирские автобусы по всей стране, противопожарная автоспецтехника, автомобили скорой медицинской помощи, пассажирские и грузовые вагоны, ряд иной техники различного назначения. Таким образом, все виды транспорта во всех регионах страны используются для нужд населения, граждан нашей республики, — подчеркнул глава Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров.

Фото: АО «Фонд развития промышленности»

Кроме того, с 2024 года в рамках Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» АО «Фонд развития промышленности» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК и организацией «Жасыл даму» эффективно ведет реализацию программы по поддержке предприятий, задействованных в сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов, направленной на укрепление экологического баланса. За время действия данной программы Фондом были поддержаны создание и комплексная модернизация 22 мусороперерабатывающих предприятий по всей стране.

Фонд развития промышленности продолжит работу по поддержке обрабатывающей и инфраструктурной, а также транспортно-логистической отраслей, направленных на развитие экономики и в конечном итоге на рост ВВП страны.

Справочно: АО «Фонд развития промышленности» является дочерней организацией Банка развития Казахстана и входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек».