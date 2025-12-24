РУ
    12:00, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Фонд развития промышленности поддержал порядка 300 предприятий Казахстана в 2025 году

    АО «Фонд развития промышленности» планомерно оказывает финансовую поддержку отечественных производителей, содействуя как созданию новых предприятий, так и комплексной модернизации действующих производств в обрабатывающей и инфраструктурной отраслях страны, передает агентство Kazinform.

    Фонд развития промышленности поддержал порядка 300 предприятий Казахстана в 2025 году
    Фото: АО «Фонд развития промышленности»

    При этом основными постулатами корпоративной политики АО «Фонд развития промышленности» являются социальная ориентированность проектов и долгосрочный экономический эффект.

    Фонд развития промышленности поддержал порядка 300 предприятий Казахстана в 2025 году
    Фото: АО «Фонд развития промышленности»

    — Прежде всего, отмечу основной индикатив, ставший якорным показателем деятельности Фонда. В 2025 году на сумму более 800 млрд тенге были профинансированы порядка 300 проектов в обрабатывающей и инфраструктурной отраслях республики. С точки зрения социальной составляющей благодаря финансовой поддержке Фонда было создано более 3 000 новых рабочих мест, — отметил председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров.

    Необходимо отметить, что при отборе потенциальных заемщиков Фондом акцентируется внимание на отечественных предприятиях, которым объективно необходимы меры государственной поддержки.

    Фонд развития промышленности поддержал порядка 300 предприятий Казахстана в 2025 году
    Фото: АО «Фонд развития промышленности»

    Наряду с поддержкой проектов обрабатывающей промышленности Фонд активно содействует обновлению отечественного автопарка самой разнообразной техники, отметил председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров.

    — Поддержка развития отечественной транспортно-логистической отрасли является одним из основных направлений деятельности Фонда. В 2025 году благодаря финансовым инструментам ФРП целый ряд ведомств и организаций, задействованных в различных сферах республики, обновил в общей сложности более 5 700 единиц транспорта отечественного производства, в том числе пассажирские автобусы по всей стране, противопожарная автоспецтехника, автомобили скорой медицинской помощи, пассажирские и грузовые вагоны, ряд иной техники различного назначения. Таким образом, все виды транспорта во всех регионах страны используются для нужд населения, граждан нашей республики, — подчеркнул глава Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров.

    Фонд развития промышленности поддержал порядка 300 предприятий Казахстана в 2025 году
    Фото: АО «Фонд развития промышленности»

    Кроме того, с 2024 года в рамках Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» АО «Фонд развития промышленности» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК и организацией «Жасыл даму» эффективно ведет реализацию программы по поддержке предприятий, задействованных в сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов, направленной на укрепление экологического баланса. За время действия данной программы Фондом были поддержаны создание и комплексная модернизация 22 мусороперерабатывающих предприятий по всей стране.

    Фонд развития промышленности продолжит работу по поддержке обрабатывающей и инфраструктурной, а также транспортно-логистической отраслей, направленных на развитие экономики и в конечном итоге на рост ВВП страны.

    Справочно: АО «Фонд развития промышленности» является дочерней организацией Банка развития Казахстана и входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек».

