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    18:23, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Фонд проблемных кредитов продает права на отель в Турции

    Фонд проблемных кредитов начал реализацию права требования по задолженности одной из компаний, в залоге у которой находится отель в Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фонд проблемных кредитов продает права на отель в Турции
    Фото: en.wikipedia.org

    Речь идет о ТОО «Компания «R-Development!», которое предоставляет услуги гостиниц, отелей и пансионатов в Турецкой Республике. Компания находится в Алматы, но залоги расположены в районе Казыклыкбуджак, города Милас, Турция.

    Фонд проблемных кредитов продает права на отель в Турции
    Фото: скриншот

    На весь процесс по переходу прав требования к новому владельцу может уйти до 6 месяцев.

    О том, чем занимается Фонд проблемных кредитов, мы писали ранее.

    Мы рассказывали о предпринимателе из Акмолинской области, который, заложив земли 289 пайщиков, получил огромные кредиты, за которые в конечном итоге пришлось расплачиваться 10 годами свободы.

    Теги:
    Казахстан Турция Кредит
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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