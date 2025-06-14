Фонд проблемных кредитов продает права на отель в Турции

Речь идет о ТОО «Компания «R-Development!», которое предоставляет услуги гостиниц, отелей и пансионатов в Турецкой Республике. Компания находится в Алматы, но залоги расположены в районе Казыклыкбуджак, города Милас, Турция.

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На весь процесс по переходу прав требования к новому владельцу может уйти до 6 месяцев.

О том, чем занимается Фонд проблемных кредитов, мы писали ранее.

Мы рассказывали о предпринимателе из Акмолинской области, который, заложив земли 289 пайщиков, получил огромные кредиты, за которые в конечном итоге пришлось расплачиваться 10 годами свободы.