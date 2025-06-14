18:23, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Фонд проблемных кредитов продает права на отель в Турции
Фонд проблемных кредитов начал реализацию права требования по задолженности одной из компаний, в залоге у которой находится отель в Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о ТОО «Компания «R-Development!», которое предоставляет услуги гостиниц, отелей и пансионатов в Турецкой Республике. Компания находится в Алматы, но залоги расположены в районе Казыклыкбуджак, города Милас, Турция.
На весь процесс по переходу прав требования к новому владельцу может уйти до 6 месяцев.
О том, чем занимается Фонд проблемных кредитов, мы писали ранее.
Мы рассказывали о предпринимателе из Акмолинской области, который, заложив земли 289 пайщиков, получил огромные кредиты, за которые в конечном итоге пришлось расплачиваться 10 годами свободы.