10 лет получил заложивший земли 289 пайщиков акмолинский предприниматель

По информации Атбасарского районного суда, представший перед служителями Фемиды предприниматель обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере – по п.2 ч.4 ст.190 УК РК.

- Т. являлся учредителем ТОО «Корпорация АПК Инвест» и руководителем ТОО «Холдинг «Алиби», в состав которого входило ТОО «Ишим-Астык» с уставным капиталом 289 пайщиков - жителей села Ишимское Жаксынского района. В 2012 году для получения займа в банке Т. дал указание учредителю и директору ТОО «Ишим-Астык» подписать фиктивные протокола собраний с решениями об одобрении получения кредита в банке и передачи земельных участков жителей села в залог. При этом с жителями села собрания не проводились, - поделились в суде.

Далее ТОО заключило с банком договор займа на 16 млн долларов США, вернуть которые обязалось до 2023 года. Деньги были перечислены на счета различных подконтрольных Т. фирм, а после использованы по усмотрению заемщика. Первые два года для создания видимости исполнения обязательств по займу и сокрытия хищения он даже осуществлял частичный возврат. После выплата по кредиту была прекращена.

- В начале 2017 года Т. решил вновь заключить с банком договор займа, оформив кредит также на ТОО «Ишим-Астык», передав в залог земельные участки пайщиков, которые уже были в залоге. Т. дал указание подписать фиктивные протокола собраний ТОО с решениями об одобрении получения кредита и передачи этих же земельных участков без ведома жителей села. После был заключен другой договор займа на 675 млн тенге со сроком возврата до 2023 года, - добавили в ведомстве.

Перечисленные на счет ТОО «Ишим Астык» деньги в тот же день переведены на счет другого ТОО, якобы для приобретения его доли, когда фактически оно давно принадлежало Т., и имущество уже находилось в залоге в банке по другим обязательствам. Так он похитил 675 млн тенге.

В 2019 году банк передал Фонду проблемных кредитов право требования активов в отношении должника ТОО «Ишим-Астык» на сумму более 5 млрд тенге, которые Фонд уплатил банку.

- В результате преступных действий Т. государство в лице Фонда вынужденно приобрело активы банка в размере 5 млрд тенге. Государству в лице Фонда причинен материальный ущерб. Кроме того, в результате незаконно оформленных кредитов на 3,5 млрд тенге причинен имущественный вред ТОО «Ишим-Астык», нарушены и права на земельные участки 289 жителей села Ишимское, - добавили в суде.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы. Также осужденный лишен права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве.