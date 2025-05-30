Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве

Злоумышленник в период с 2022 по 2023 годы в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых значительные денежные средства, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил.

В результате его преступных действий 6 гражданам Казахстана причинен ущерб на общую сумму свыше 63 млн тенге.

После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В ноябре прошлого года он был задержан в Екатеринбурге, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напоминаем, что с начала этого года за мошенничество в Казахстан уже экстрадировано 11 лиц, из которых 5 из России и по 1 из Германии, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Кыргызстана, а также Беларуси.

Ранее опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан за покушение на убийство.