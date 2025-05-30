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    15:40, 30 Май 2025 | GMT +5

    Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве

    Очередного подозреваемого за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве
    Кадр из видео

    Злоумышленник в период с 2022 по 2023 годы в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых значительные денежные средства, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил.

    В результате его преступных действий 6 гражданам Казахстана причинен ущерб на общую сумму свыше 63 млн тенге.

    После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В ноябре прошлого года он был задержан в Екатеринбурге, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

    Напоминаем, что с начала этого года за мошенничество в Казахстан уже экстрадировано 11 лиц, из которых 5 из России и по 1 из Германии, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Кыргызстана, а также Беларуси.

    Ранее опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан за покушение на убийство.

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Розыск Россия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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