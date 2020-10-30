Чем занимается Фонд проблемных кредитов, и как помогают ипотечным заемщикам - интервью с Бериком Шолпанкуловым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меньше трети арендаторов - владельцев малого и среднего бизнеса Казахстана воспользовались правом приостановления до конца года платы за аренду объектов госимущества. О том, почему это происходит, в какие деньги обходится государству это решение, какие меры приняты для помощи ипотечным заемщикам и чем сегодня занимается Фонд проблемных кредитов, рассказал в интервью МИА «Казинформ» вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

- Берик Шолпанкулович, расскажите, пожалуйста, как исполняется поручение Президента страны о приостановлении до конца года начисления платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам? Что нужно сделать арендатору, чтобы получить эту льготу?

- Приостановление начисления субъектам МСБ платы за аренду по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам, проводится в точном соответствии с поручением Главы государства. Система работает оперативно, она проста и доступна. Арендаторам – субъектам МСБ - через веб-портал gosreestr.kz посредством ЭЦП нужно всего лишь подать заявку на заключение дополнительных соглашений о приостановлении начисления арендных платежей. Обработка заявок осуществляется в течение одного часа по мере их поступления сотрудниками департаментов госимущества и приватизации и местных исполнительных органов. Понятно, что в рабочее время. На сегодняшний день из 9 399 действующих по данным Реестра государственного имущества договоров аренды по 5 413 договорам арендная плата может быть приостановлена. На заключение допсоглашений арендаторами подано 4 942 заявления. 4 280 из них по объектам коммунальной собственности, 662 – по республиканской. Все они удовлетворены.

Аналогичная работа проведена в отношении акционерных обществ и ТОО, государственный пакет акций которых находится в республиканской собственности. С 20 июня до конца текущего года приостановлено также начисление пени за долг по арендной плате, сложившийся на начало действия льгот.

- В каких случаях возможен отказ от приостановления начисления арендных платежей?

- Только если наниматель не относится к субъектам МСБ либо арендуемое имущество не является объектом недвижимости.

- Почему, на Ваш взгляд, владельцы МСБ до сих пор в полной мере не воспользовались предоставленной Правительством страны возможностью приостановления платы за аренду объектов госсобственности? У них всё хорошо, или они боятся, что долги все равно придется возвращать? Что они накопятся и потом будут взысканы принудительно?

- Решение о подаче заявок на приостановление платы за аренду объектов госсобственности принимаются субъектами МСБ самостоятельно. Возможно, некоторые субъекты МСБ не приостанавливали свою деятельность, поэтому продолжают платить за используемые помещения. Что касается возможного возврата приостановленной арендной платы - этого не требуется. Их последующая оплата и меры принудительного взыскания применяться не будут.

- В Казахстане работает Фонд проблемных кредитов, который является подведомственной организацией Министерства финансов и занимается улучшением качества кредитного портфеля банков второго уровня. На чем он фокусируется в этом году?

- Основной целью Фонда является оздоровление банковского сектора, оказание содействия банкам второго уровня в процессе «расчистки» балансов от «неработающих» займов, а также вовлечение в экономический оборот выкупленных неработающих займов. Перегруженность неработающими кредитами не позволяет банкам эффективно осуществлять свою функцию и полноценно кредитовать экономику, что негативно отражается на фундаментальных факторах экономического роста страны. За период деятельности фонда оздоровлено 36 проектов в различных сегментах экономики.

В настоящее время деятельность фонда направлена на реализацию выкупленных в период 2017-2019 годов активов с целью их дальнейшего вовлечения в экономический оборот и максимизации возвратности вложенных государством средств.

План вовлечения имущества в экономический оборот разрабатывается в качестве одной из социально-экономических мер по поддержке субъектов малого-среднего бизнеса, закрепленных в соответствии с Комплексным планом по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.

В нынешнем году в рамках обозначенных Главой государства антикризисных мер в связи с ситуацией с коронавирусом создана Рабочая группа по развитию рынка стрессовых активов. Ее задача – выработка предложений по развитию рынка стрессовых активов, в том числе направленных на совершенствование регуляторных, надзорных и правовых условий для управления проблемными активами, реструктуризацию и реализацию проблемных активов банков второго уровня.

В рамках поручений Главы государства для поддержки населения и субъектов предпринимательства фондом принят ряд решений – должникам предоставлены отсрочки по погашению задолженности, субъекты МСБ освобождены от арендной платы по коммерческим помещениям. Данной рабочей группой инициирован ряд предложений, направленных на развитие рынка неработающих активов в Казахстане, которые в настоящее время рассматриваются Правительством.

- Какие меры предприняты для оказания помощи ипотечным заемщикам?

- Программа господдержки ипотечных заемщиков принята еще в 2015 году по поручению Елбасы. Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов - так она точно называется – направлена на решение проблем ипотечных заемщиков, которые наиболее серьезно пострадали в ходе валютных колебаний, для снижения их долговой нагрузки. По мере реализации программы в нее трижды вносились изменения и дополнения, расширялся контингент получения помощи, улучшались условия. Последние изменения были внесены в сентябре текущего года для помощи социально уязвимым слоям населения и людям, имеющим единственное жилье.

В частности, Национальным банком РК совместно с Правительством была проведена комплексная работа по расширению Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов в части:

- возмещения банкам курсовой разницы при конвертации валютных займов в одностороннем порядке без заявления заемщика;

- финансирования КИК для целей выкупа жилья, числящегося на балансе ликвидируемого Банка Астаны и БТА Банка, и сдачи его в аренду бывшим собственникам с правом выкупа;

- распространения условий, принятых для социально уязвимых слоев населения на созаемщика, залогодателя, гаранта ипотечного кредита;

- исключения ограничения по сроку принятия жилья на баланс банка в целях его дальнейшей передачи в собственность путем заключения договора аренды или займа;

- предоставления возможности возврата в собственность заемщика/залогодателя единственного жилья, переданного банком на баланс Организации по управлению сомнительными и безнадежными активами.

- Спасибо Вам за интервью!