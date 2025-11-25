Фонд Halyk построит в Таразе футбольную академию по стандартам FIFA

Проект реализуется совместно с акиматом Жамбылской области и Казахстанской Федерацией футбола. Ключевым партнером выступает Фонд Halyk Тимура Кулибаева, который направит на строительство до 3,5 млрд тенге. Академия станет одним из крупнейших региональных проектов фонда по развитию молодежного спорта.

Как отмечается, проект открывает новые возможности для развития футбола в регионе и подготовки будущих профессиональных игроков.

Жамбылская область традиционно славится боксом, борьбой и футболом. Однако до сих пор местным спортсменам не хватало условий для полноценной профессиональной подготовки. В академии создадут все необходимые возможности: общежитие для игроков и тренеров, учебные аудитории, медицинский и восстановительный блоки, закрытые и открытые поля, а также трибуну на тысячу зрителей. Все объекты будут соответствовать требованиям FIFA и UEFA.

Фото: фонд Halyk

На церемонии открытия аким Жамбылской области Ербол Карашукеев подчеркнул значимость проекта.

— Этот проект — новая веха в спортивной истории Жамбылской области. Мы стремимся создавать для нашей молодежи лучшие условия. Футбольная академия — это не просто инфраструктура, а большая возможность приблизить мечты детей. Наша задача — дать шанс каждому таланту проявить себя, — отметил он.

В мероприятии участвовали и школьники, которые с интересом наблюдали за происходящим и, казалось, уже представляли будущую академию.

Фото: фонд Halyk

Фонд Halyk выступает основным партнером проекта.

- Мы хотим, чтобы в регионах появлялись реальные спортивные возможности. Академия одна из них. Работа фонда уже проявляется в других проектах: AUYL SPORT для сельской молодежи, строительство спортивных комплексов в Жанаозене и в других городах, поддержка массового спорта и спортивной инфраструктуры, - отметил исполнительный директор фонда Галымбек Жаксылыков.

Академия рассчитана на обучение юношей и девушек 14–17 лет. Всего будут четыре группы, что позволит тренерам уделять внимание каждому спортсмену и формировать полноценный спортивный маршрут.

Фото: фонд Halyk

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория отметил, что академия, которая будет построена при поддержке Фонда Halyk, внесет значительный вклад в развитие национального футбола.

— Мы уверены, что именно здесь будут расти будущие профессиональные игроки и чемпионы, — сказал он.

На строительной площадке ведутся подготовительные работы, в частности, выполняется разметка территории и уточняются сроки строительства.