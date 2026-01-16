Фон благоприятный — эксперты рассказали о перспективах сейсмической активности

По словам директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РКЖапсарбая Султанбекова, регистрация слабых и умеренных толчков ведется в штатном режиме, каких-либо аномальных или выходящих за рамки многолетних наблюдений процессов не отмечается.

— Как и ранее, наиболее сейсмоопасными считаются южные и юго-восточные регионы страны это соответствует как историческим данным, так и современным инструментальным наблюдениям. Речь идет о территориях, входящих в зону влияния Тянь-Шанской горной системы. При этом важно подчеркнуть: наличие сейсмической опасности не означает постоянной угрозы, а лишь отражает природные особенности региона. Центральные и северные области Казахстана в целом не относятся к зонам высокой сейсмической опасности, а регистрируемые там эпизодические толчки носят фоновый характер, — сказал Жапсарбай Султанбеков.

По словам спикера, в мировой практике на сегодняшний день не существует научно обоснованных методов, позволяющих точно прогнозировать землетрясения, их дату, место, магнитуду. Современная сейсмология оперирует лишь вероятностными оценками и сценариями риска.

— За последний год обновилась нормативная база, расширяется само понятие мониторинга — оно включает не только сейсмические, но и другие виды наблюдений. Проводится модернизация технической инфраструктуры, внедряется цифровая аппаратура, повышается оперативность обработки данных. В крупных городах, включая Алматы, развивается сеть автоматизированных станций и системы раннего оповещения, которые интегрируются с современными каналами информирования населения, — прокомментировал Жапсарбай Султанбеков.

Ранее сетью сейсмических станций МЧС РК было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая.