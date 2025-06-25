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    23:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    ФОК-долгострой планируют завершить к 1 сентября в Акмолинской области

    Завершение долгостроя в селе Красный Яр стало возможным только после серии судов и передачи объекта новому подрядчику, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    В скором времени жители села Красный Яр обретут свой бассейн, вернее сразу два — взрослый и детский. Их никогда не было в населенном пункте. Теперь же они разместятся в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), сдать который чиновники планировали еще в прошлом году. Но подвел подрядчик.

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    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    — Изначально выиграла конкурс алматинская компания, строила объект два года, темпы и качество строительства были очень слабые. Нами совместно с депутатским корпусом было принято решение расторгнуть договор. По суду мы его расторгли. Есть решение суда о взыскании 120 млн тенге — это их долг. Не дожидаясь, заключили новый контракт с местной компанией. Теперь достраиваем объект, — поделился аким города Кокшетау Ануар Кумпекеев.

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    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    По словам нового подрядчика, учредителя ТОО «Меер» Ермека Исанова, стоимость всего проекта 1 млрд 117 млн тенге, сейчас остаток составляет 750 млн тг.

    — Чашу бассейна пришлось полностью переделывать за первыми подрядчиками. Все, что было сделано не по проекту и некачественно, переделывали. Так, внутри были перегородки, которые также снесли. Дозакупали металл. В общем, работы было много. По проекту здесь будет взрослый и детский бассейны, а в блоке Б боцовский и тренажерные залы. Общая площадь около 1600 кв. м, — пояснил Ермек Исанов.

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    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Объект с автономного переподключен к центральному водоснабжению. По заверениям подрядчика, планируемая дата завершения работ — 1 сентября текущего года. Объект планируют передать ДЮСШ, посещение бассейна для детей будет бесплатным.

    Ранее сообщалось о том, когда решится проблема «долгостроев» в Петропавловске. В городе ряд строительных объектов также не сдан в срок. 

    Теги:
    Спорт Строительство Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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