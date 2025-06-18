Когда решится проблема «долгостроев» в Петропавловске

В беседе с руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области Кайроллой Галеевым была получена информация о нынешнем состоянии и будущем важных строительных проектов в регионе.

– Областную многопрофильную больницу, строительство которой началось в 2019 году, должны были сдать в эксплуатацию в 2022 году. Но до завершения строительства еще далеко. Почему остановилось строительство? Когда и как будет решен вопрос?

– Да, это очень важный объект для региона. Областная многопрофильная больница рассчитана на 480 мест. Площадь строительства запланирована на 15 гектарах. Строительство начало ТОО «ATM Petropavlovsk Hospital» (Учредители: 95% – YDA Group, 5% — BI Global). Этот проект должен быть реализован в рамках государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы Министерства здравоохранения, в формате государственно-частного партнерства.

С 1 марта 2022 года по 1 сентября 2023 года строительные работы были временно прекращены стороной инвестора. Но с сентября 2023 года турецкие партнеры возобновили работу, в настоящее время на строительной площадке около 80 работников.

Фото: акимат СКО

По состоянию на 9 июня текущего года мобилизационные, земляные работы и фундамент полностью завершены. Бетон залит на 99%, гидроизоляция выполнена на 98,5%, возведены 4-7 этажи основного корпуса, паркинг и бомбоубежище. Электрические сети смонтированы на 12%, вентиляция на 1,5%. Начаты монтаж фасада и кладка стен из кирпича, газоблока. В целом, объект сегодня построен на 40%. Но сейчас Министерство здравоохранения не определило механизмы финансирования проекта и его реализации, между Министерством и инвестором не заключен договор. Поэтому данный вопрос пока еще остается открытым.

– Строительство жилого комплекса «ТРИО» в Петропавловске было начато в 2017 году на средства дольщиков. Сейчас работа стоит. В чем причина? Когда и как будет решен вопрос?

– В каждом из 18-этажных домов на пересечении улиц Пушкина и Карима Сутишева в Петропавловске будет по 85 квартир. Вообще, должно быть построено 3 дома, первый построен на 90%, второй на 85%. По инженерной инфраструктуре – магистральная теплотрасса доведена до строительной площадки. Построено около 90% квартир (всего 100 дольщиков). В настоящее время ведутся работы по установке окон, возведению внутренних стен и отделке.

С целью покрытия расходов ТОО «Зерттеу-СК» в 2020 году начало строительство третьего дома. Забиты сваи. Третий дом будет 23 этажным, на 110 квартир. Это жилой дом, в котором предусмотрены торговые площади и автопарковка. На проект получено положительное заключение экспертизы. По третьему дому завершен нулевой цикл, устанавливаются армированные опоры.

Эти жилые дома №1, №2 и №3 планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

– Такая же ситуация и с двумя 18-этажными домами, строительство которых началось в 2021 году на территории бывшего «ЦОТ». Когда объект будет сдан в эксплуатацию?

– Эти дома расположены на пересечении улиц Астана-Интернационал и Бостандык. Строительство ведет ТОО «ЦОТ». В настоящее время начаты фасадные работы, подключение к инженерным сетям и внутренние отделочные работы. Эти дома планируется сдать в эксплуатацию до конца 2025 года.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

– Ведутся ли в настоящее время судебные или следственные процессы по некачественнно построенным объектам, и объектам, строительство которых остановилось? Если да, то перечислите их.

– Да, такие объекты есть. Например, в феврале 2021 года в Петропавловске по адресу улица Назарбаева, 232 «А» началось строительство жилого пятиподъездного четырехэтажного дома на 60 квартиры. За строительные работы отвечает ТОО «Би Электро». Дом построен лишь на 30%, то есть, возведены 1-3 этажи. Это строительство простаивает с июля 2021 года.

По этому дому имеется 48 дольщиков, всего заключено 55 договоров, потому что некоторые вложили деньги в несколько квартир. Они внесли деньги в размере 50-100% стоимости квартиры. Собранная сумма – 413 млн тенге. Оставшиеся 311 млн тенге не внесены.

Судебный исполнитель 14 октября 2022 году наложил запрет на этот земельный участок. 19 марта 2024 года решением Петропавловского городского суда предприниматели С.И.Гусев и Ю.Н.Бородин признаны виновными по статье 190 часть 4 пункт 2 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), и лишены свободы.

Дольщики подали гражданский иск, решением суда взыскан их материальный ущерб. 11 марта 2025 года было принято решение областного суда взыскать с ТОО «Би Электро» 1 108 928 тенге в пользу государства. В настоящее время исполнительные листы выданы частному судебному исполнителю.

Ранее сообщалось, что автотрасса международного значения «Петропавловск-Курган» строится уже 8 лет.